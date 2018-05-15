أحداث غزة أدت الى ارتفاع سعر الدولار

قال خبراء "اسرائيليون" كبار في المجال الاقتصادي والعلوم المصرفية بأن التوتر الأخير الذي شهدته المنطقة على الحدود مع قطاع غزة والضفة الغربية ، بالإضافة إلى إعادة السفير التركي من أمريكا و "اسرائيل" ، سيؤدي إلى تزايد المخاوف لدى المستثمرين والتجار من عدم استقرار الوضع الأمني في المنطقة ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على عملة الدولار التي تأتي في الغالب من المستوردين الأجانب ، مما سيرفع من سعر الدولار أمام قوة الشيقل الاسرائيلي .

ووفقا لموقع كلكلست العبري والمختص بالمجالات الاقتصادية فقد أوضح الخبراء بأن قوة الدولار ستتفوق خلال الفترة المقبلة على قوة الشيقل الاسرائيلي ، حيث أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 3.63 شيقل .