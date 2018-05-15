"اسرائيل" توقف الاستيراد من تركيا بسبب تصريحات اردوغان

اعلن وزير الزراعة بحكومة الاحتلال، اوري ارئيل عن وقف الاستيراد من تركيا بسبب وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان لــ "اسرائيل" بأنها دولة ارهاب.

وقال اوري ارئيل: "إن تركيا تشجع الارهاب لذلك اعطيت توجيهاتي لوقف الاستيراد منها".

وردا على التصريحات التي ادلى بها الرئيس التركي، ضد "اسرائيل" متهما اياها بارتكاب جرائم في قطاع غزة، و واصفاً إياها بأنها "دولة ارهابية"، قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو إن اردوغان هو اكبر الداعمين لحماس، وبدون اي شك فاردوغان يفهم جيدا في الارهاب والمذابح، فأقول له "لا نريد مواعظك".