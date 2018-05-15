الاحتلال يقمع وقفة في باب العامود ومواجهات بالعيزرية وأبو ديس

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، وقفة أمام باب العامود في القدس القديمة، لمناسبة الذكرى الـ70 للنكبة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين المعتصمين على مدرجات باب العامود بالقدس القديمة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرضوض.

وفي السياق ذاته، اندلعت، مساء اليوم، مواجهات بين المواطنين وجنود الاحتلال في بلدتي العيزرية وأبو ديس، شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي، باتجاه المواطنين، دون ان يبلغ عن وقوع إصابات.