يديعوت: صحافيو غزة انتصروا انتصاراً عظيماً على صحافة "اسرائيل" العسكرية

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت خلال تقرير اعدته حول التغطية الاعلامية ودور الصحافة في تغطية احداث قطاع غزة: " إن الصحافيين في قطاع غزة انتصروا على الصحافة العسكرية للناطق باسم الجيش الاسرائيلي، رونين ملنيس"، مشيرة الى أن الاعلام العسكري "الاسرائيلي" فشل فشلاً ذريعا.

و وفقاً للصحيفة، ففي حين ان حماس سمحت للصحافيين بتغطية الاحداث بكل حرية، منع الجيش الإسرائيليين والاجانب في الجانب الاسرائيلي من الاقتراب لتصوير الأحداث.

و أشارت يديعوت الى أن ردود الفعل الدولية حول الاحداث قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة كشفت عن الفشل الذريع للصحافة "الاسرائيلية"، لافتة الى أن مكاتب الصحافة الدولية قدمت بالأمس عناوين للصحف الاوروبية، ولمعظم دول العالم صورة عن انتصار الاعلام الغزي،مقارنة مع الصحافة "الاسرائيلية" التي قدمها الناطق باسم الجيش "الاسرائيلي"، الذي كان يصدر صوراً باللون الاسود ومقاطع فيديو مشوشة.

و أوضحت الصحيفة أن النتيجة هنا انتصار للصحافيين في قطاع غزة.

و لفتت الصحيفة الى أن الصحافيين في غزة كان لهم دور كبير على الرأي العام في اوروبا وامريكا والدول الأسيوية ودول اوروبا الشرقية في تغطيهم للإصابات على الحدود، حيث اثبت الصحافيون في غزة لجميع العالم بان المظاهرات قرب السياج الفاصل كانت سلمية.

وقد عززت صحافة غزة الأحداث بصور من ارض الواقع ومقاطع فيديو واضحة ليست مثل مقاطع الناطق باسم الجيش الاسرائيلي والتي كانت مشوشة وغير واضحة.

و بينت الصحيفة أن الصحافيين الاجانب غطوا بالأمس كل الأحداث ولم يواجهوا اية مشاكل لإجراء مقابلات مع المتظاهرين على الحدود، ولكن في الجانب الاسرائيلي منع الصحافيين من اجراء مقابلات مع الجنود الإسرائيليين وكانت كل الصحافة فقط بيد الناطق باسم الجيش رونين منليس.