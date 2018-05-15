هنية للاحتلال: لا تختبروا صبرنا فما زال في جعبتنا الكثير

حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اسماعيل هنية الاحتلال من اختبار صبر المقاومة، و المراهنة على كسر شعبنا العظيم، مؤكداً أنه ما زال في جعبة شعبنا و مقاومته الكثير.

و قال هنية في تصريح له اليوم الثلاثاء: "إن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب واسرائيل ليست إلا احتلال سيزول"

و أكد هنية أن غزة قدمت لوحة مخضبة بالدماء لكنها منيرة بالعزة والعنفوان والكرامة، لافتاً الى أن بريق دماء الشهداء وانتفاضة العودة وبريق شبابنا الثائر في القدس والضفة وبريق مسيرات العودة من لبنان والأردن وفي كل مكان قد نجح في خطف أنظار العالم أجمع عن أكبر حدث في تاريخ الكيان الصهيوني وكتب شعبنا أنه لا يسلم ولا يستسلم.

و أوضح هنية أن ما جرى أمس في غزة وهذه المسيرة المظفرة من كل مخيمات لبنان يؤكد أن مقاومة الشعب مستمرة، وأن المجزرة التي ارتكبها العدو دليل على أن مسيرات العودة وغارات الشباب الثائر والكر والفر على الحدود والدخول إلى أرضنا المحتلة أدت إلى إرباك العدو.

و أضاف: "أقول لهذا المحتل ولكل الصامتين والشامتين إن المواجهة بالمقاومة الشعبية سوف تتمدد بزخم لمساحات أخرى من تواجد الشعب الفلسطيني في الضفة والشتات والأرض المحتلة".

و لفت الى أنه في مرحلة الإنهيار والتيه السياسي التي تمره به القضية والمنطقة يكتب شعبنا مواقفه بالدم، شعبنا لا يقبل بشراء الأوهام ولا حرف بوصلة المقاومة أو إضاعة المسار.

و قال: "قد ثبتنا موقفنا للتاريخ برفض قرار ترامب بنقل السفارة وسجلنا شهادتنا للتاريخ ومهرناها بالدماء الغالية وأكدنا على تمسكنا بحقنا".