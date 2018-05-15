بريطانيا تدعم إجراء تحقيق مستقل حيال الأحداث "الصادمة" بغزة

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، دعمها لمطالب تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن استشهاد فلسطينيين إثر استخدام الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي ضد متظاهرين في قطاع غزة، واصفة الأحداث بـ "الصادمة".

جاء ذلك على لسان أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال شرح مواقف بلاده بشأن العنف الذي تمارسه "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في جلسة لمجلس العموم البريطاني.

وقال بيرت إن الهجمات "الإسرائيلية" ضد الفلسطينيين "صادمة" معربا عن قلق بلاده البالغ من ازدياد عدد الشهداء الفلسطينيين.

وأضاف أن هكذا نوع من العنف يهدم جهود التوصل إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتابع: "متفقون حول أن الوضع في غزة كارثي وأنه يزداد سوءا، ينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده، نحن بحاجة الآن أكثر من أي وقت آخر إلى مسيرة سياسية تقدم حلا قائما على حل الدولتين".

وأكد بالقول: "ندعم التحقيق المستقل والشفاف، في الوقت الحالي وفدنا بالأمم المتحدة يبحث مع الآخرين ما يمكن أن نقوم به في هذا الخصوص، هناك أنواع تحقيق مختلفة ويمكن تنفيذها من قبل الأمم المتحدة، لكن علينا إيجاد الصيغة الصحيحة".

من جانبه انتقد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون نقل الولايات المتحدة لسفارتها في تل أبيب إلى القدس، داعيا "إسرائيل" إلى ضبط النفس.

وأضاف جونسون: بريطانيا لا تتفق مع الولايات المتحدة فيما يخص نقل السفارة، نواصل التفكير في أنهم قاموا بفعل خاطئ وبتوقيت خاطئ".

من جهتها أعربت الحكومة البريطانية في آخر بياناتها حول الأحداث في غزة عن قلقها من التطورات هناك، مشددة على دعمها لحق الفلسطينيين بتنظيم مظاهرات سلمية.

وأمس الإثنين، ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، واستشهد فيها 61 فلسطينيًا وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة".

ودعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل في المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أمس، ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، مستنكرةً ما وصفته بـ"العنف القاتل المروّع".