ريال مدريد وبرشلونة يجتمعان في مونديال الأندية بنظامه الجديد

سيكون عملاقا الليجا برشلونة وريال مدريد على رأس 12 ممثلاً للقارة الأوروبية في النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية.

ووفقا لعدة مصادر فإنه من المقرر أن تقام النسخة الأولى من البطولة الجديدة في عام 2021، وسيشارك بها 24 فريقًا، على أن تقام بعد ذلك كل أربع سنوات، خلال النصف الثاني من شهر يونيو/ حزيران.

وأشارت التقارير إلى أن باقي الأندية الأوروبية المشاركة في البطولة ستكون بايرن ميونخ، أياكس، ميلان، ليفربول، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، بينما سيأتي الفريقان الأخيران من مجموعة تشكلها أندية مانشستر سيتي، وتشيلسي، وأتلتيكو مدريد، وبورتو، وبنفيكا، وبوروسيا دورتموند.

وإلى جانب 12 فريقاً من أوروبا، فإن أمريكا الجنوبية ستكون القارة الأكثر تمثيلاً بأربعة أو خمسة أندية، بينما سيكون لكل من آسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية فريقان، ولأوقيانوسيا ممثل في حال تغلبه في مباراة الملحق ضد الفريق الخامس الأفضل في أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الفريق المضيف ليصبح العدد الإجمالي 24 فريقا.

بالإضافة إلى ذلك، لن تكون الدولة المضيفة للبطولة هي البلد التي تستضيف كأس العالم في العام التالي، كما هو الحال مع كأس القارات.