بلجيكا تستدعي سفيرة "إسرائيل" وتدعو لإجراء تحقيق دولي في أحداث غزة

استدعت مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء، السفيرة "الإسرائيلية" لديها إثر إدلائها بتصريحات عن قمع المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعت إلى تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة حول المواجهات الدامية.

وقال متحدث باسم الخارجية البلجيكية لــ"فرانس برس"، أنه تم استدعاء السفيرة "الإسرائيلية" سيمونا فرانكل، بعدما وصفت جميع الضحايا في قطاع غزة بأنهم "إرهابيون"، فيما دعا رئيس الوزراء شارل ميشال إلى "تحقيق دولي تجريه الأمم المتحدة"، معتبرا أن "أعمال العنف التي ارتكبت بالأمس في قطاع غزة مرفوضة".

يُشار إلى ان 62 مواطناً استشهدوا أمس الاثنين وأصيب أكثر من 2500 آخرين في مسيرة سلمية احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة ولاحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.

ويواصل الفلسطينيون فعالياتهم في إطار مسيرة العودة الكبرى تأكيداً على حقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة كما كفلته المواثيق الدولية والإنسانية، إضافة إلى كسر الحصار "الإسرائيلي" عن أكثر من 2 مليون انسان في قطاع غزة.

وكانت مسيرة العودة وكسر الحصار انطلقت منذ تاريخ 30 آذار الماضي في ذكرى يوم الأرض وكانت ذروتها أمس الاثنين احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.