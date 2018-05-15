وزير "إسرائيلي" يقترح استخدام ميناء قبرص الرومية لنقل البضائع لغزة

اقترح وزير "إسرائيلي" استخدام أحد الموانئ في قبرص الرومية، لصالح نقل البضائع إلى قطاع غزة.

وقال وزير الطاقة يوفال شتاينيتس في مقابلة هيئة البث "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، إنه يقترح "استخدام أحد الموانئ في قبرص لصالح قطاع غزة على ان تفحص "إسرائيل" البضائع فيه قبل نقلها الى القطاع".

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" قد بحثت هذا الاقتراح.

وكانت تقارير أمنية "إسرائيلية" قد حذرت في الأشهر الأخيرة من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

ودافع شتاينتس عن استخدام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في غزة.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، حيث استشهد 61 فلسطينياً وجرح أكثر من 2270 آخرين، بالرصاص الحي، والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية.