صنعاء تنتفض وفاء للقدس

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الثلاثاء، مسيرة شعبية حاشدة في ساحة باب اليمن تضامناً مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة تحت شعار "تموت أمريكا وإسرائيل وتحيا القدس".

وتجمعت الحشود الغاضبة في ساحة باب اليمن وفاءً للقدس وفلسطين ورفضاً لتهويد القدس وقرارات الإدارة الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إليها، وتأكيداً على عروبية القدس وفلسطين.

ورفعت جماهير الشعب اليمني المشاركة في المسيرة، الأعلام الفلسطينية وصدحت حناجرهم بالهتافات المعبرة عن وحدة القضية والمصير والمنددة بالاعتداءات "الإسرائيلية" والجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني المقاوم والمدافع عن الأرض والمقدسات.

وأكدت الجماهير الحاشدة على وقوف الشعب اليمني يدا بيد وكتف بكتف مع الشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان أبناء الشعب اليمني رغم العدوان الجائر الذي يتعرض له اليمن منذ أربعة أعوام من قبل أمريكا و"إسرائيل" وأعوانهم في المنطقة من مرتزقة الأعراب.

وألقيت في المسيرة عدد من الكلمات والمشاركات التي أشارت إلى وقوف الشعب اليمني وتمسكه بالقضية المركزية للأمة ورفضه للمساس بالمقدسات الإسلامية رغم العدوان وجرائمه بحق الشعب اليمني الذي يعاقب اليوم لمواقفه الداعمة لفلسطين والمقدسات الإسلامية.

وحمل المشاركون في المسيرة الأنظمة العربية المسؤولية الكاملة فيما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتجريف للأرض والمقدسات من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" ومن خلفه أمريكا.

ودعت الجماهير كافة أبناء الأمة الإسلامية للقيام بواجبهم تجاه قضيتهم الأولى والتحرك الجاد في سبيل الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم وللمقدسات الإسلامية التي يسعى الاحتلال "الإسرائيلي" لتهويدها وطمس هويتها الإسلامية.