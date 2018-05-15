استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق البريج

استشهد مواطن فلسطيني، ظهر اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركته في مسيرات العودة الكبرى شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم الوزارة د. أشرف القدرة أنَّ الشهيد هو ناصر أحمد محمود غراب (٥١ عاما)، وهو من سكان النصيرات بالمحافظة الوسطى.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، إذ قتل 60 شخصا وجرح قرابة 3000 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ "النكبة" الفلسطينية.