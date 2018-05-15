رضيع يقتل أمه بطريقة مأساوية!

لقيت أم بريطانية حتفها على يد طفلها، الذي وضعته في السيارة، حيث قام بتحريك عصا السرعة ونقل السيارة إلى وضع الحركة بطريقة غير مقصودة، لتتحرك السيارة وتُدهس الام تحت عجلاتها .

وبحسب احدى الصحف البريطانية تم نقل الام "كيرستن بيرسون"، 28 عاما، جوا إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، لكنها توفيت بمجرد وصولها بعد نزولها من الهليكوبتر الطبية.

ونعاها والدها قائلا: "أنا أعلم أنك في السماء الآن وتنظرين إلينا وتراقبينا فقط وتعرفين أننا نحبك، أحبك إلى الأبد".

وتظهر صفحة "كيرستن" الشخصية على "فيسبوك" صورها وهي تلعب مع ابنها الصغير وتقضي وقتا ممتعا معه ومع زوجها "لوجان".

ومن المنتظر أن تقام جنازة "كيرستن" يوم الأربعاء وفقا لشقيقتها "ماديسون"، وما زالت الشرطة تحقق في الظروف المحيطة بالحادث.