تركيا تقيم صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة

أقيمت في العديد من المدن التركية الثلاثاء، صلاة الغائب على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا أمس في المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي شرقي قطاع غزة.

وجرت صلاة الغائب في مسجد الفاتح التاريخي، باسطنبول، عقب صلاة الظهر اليوم.

وأمّ المصلين في مسجد الفاتح، رئيس مؤسسة الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، الذي توجه بالدعاء إلى الله من أجل كافة المظلومين، وعلى رأسهم الفلسطينيين.

كما أقيمت صلاة الغائب في مختلف أنحاء تركيا، وأبرزها ولايات ماردين، وبارطن، ودوزجة، وديار بكر، وأنقرة، وأدرنة، وغيرها من المدن التركية.

وفضلاً عن صلاة الغائب، جرى ترديد الأدعية، من أجل الضحايا الفلسطينيين.

وارتكب الجيش الإسرائيلي أمس مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود غزة، استشهد فيها 60 فلسطينيًا وجرح أكثر من 2770 آخرين، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لمدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ"النكبة" الفلسطينية.