مدير سابق لـ"CIA" يحمل ترامب ونتنياهو مسؤولية مجزرة غزة

حمل مدير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسؤولية المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة الاثنين، وأسفرت عن استشهاد 60 فلسطينيا في يوم واحد.

وقال جون برينان الذي ترأس "سي آي إيه" خلال الفترة بين مارس / آذار 2013 ويناير / كانون الثاني 2017، إن "حالات القتل التي شهدها قطاع غزة (أمس) نتيجة تجاهل ترامب ونتنياهو التام لحقوق الفلسطنيين ووطنهم".

وأضاف برينان في تغريدة عبر "تويتر": "عبر خطوة نقل السفارة إلى القدس، دمر ترمب دور الولايات المتحدة صانعة سلام".

وذكر أن "الجيل الجديد من الإسرائيليين والفلسطينيين بحاجة إلى عزل المتطرفين من أجل شق طريقهم نحو السلام". على حد تعبيره.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، الاثنين، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة، إذ قتل 60 شخصا وجرح قرابة 3000 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ "النكبة" الفلسطينية.