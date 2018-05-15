وصول رئيس غواتيمالا إلى "إسرائيل" لافتتاح سفارة بلاده في القدس

وصل رئيس غواتيمالا جيمي موراليس، اليوم الثلاثاء، إلى "إسرائيل" للمشاركة في افتتاح سفارة بلاده في القدس يوم غد الأربعاء.

وقالت هيئة البث "الإسرائيلية"، إن موراليس وصل إلى "إسرائيل" ظهر اليوم، وينضم إليه وزير خارجية بلاده الذي شارك في حفل نظمته وزارة الخارجية "الإسرائيلية" يوم أول من أمس الأحد، بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قد أعلن في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة "الإسرائيلية" يوم الأحد الماضي إنه سيشارك في حفل افتتاح سفارة غواتيمالا في القدس يوم غد.

ولفت نتنياهو إلى أن براغواي ستنقل سفارتها أيضا إلى القدس.

وستكون غواتيمالا هي الدولة الثانية التي تفتتح سفارة لها في القدس بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي افتتحت سفارتها أمس.