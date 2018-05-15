استقرار الحالة الصحية للزميل الصحفي المصاب ياسر قديح

دعت صحيفة "فلسطين" اليومية الزملاء الصحفيين للحذر والدقة في التعاطي مع أخبار إصابة الزميل الصحفي ياسر فتحي قديح وحالته الصحية.

وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء أن نشر بعض الأخبار غير الدقيقة من هذه الجهة أو تلك أزعج عائلته، لاسيما أن الأمور بخير والعائلة تحتاج للراحة والاطمئنان دون التنغيص عليها مما يتطلب التحلي بالمسؤولية العالية الأخلاقية والوطنية والمهنية من الجميع .

وبينت أن الزميل قديح حالياً في غرفة الإفاقة بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة صباح اليوم، قائلة :" بين الطاقم الطبي المتابع له أن حالته مستقرة و تتقدم للأفضل بإذن الله ، مشيداً بالمهنية العالية والخدمة الطبية الرائعة التي قدمها له الطاقم الطبي في غزة" .

وكان الزميل قديح أصيب برصاص الاحتلال في مخيم ملكة شرق غزة أمس أثناء تغطيته وطواقم الصحيفة لأحداث "مليونية العودة".