عضو كنيست يعبر عن رعبه من الطائرات الورقية الحارقة: نريد حلاً

قال عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس مجلس إقليم "أشكول" حاييم يالين "إن الطائرات الورقية الحارقة تشكل تحدياً كبيراً لسكان الكيبوتسات المجاورة لقطاع غزة".

وعبر يالين خلال جلسة للكنيست الإسرائيلي عن خوفه إلى جانب المستوطنين من الطائرات الورقية الحارقة، مطالباً في الوقت ذاته الجيش الإسرائيلي لإيجاد حلٍ تكنولوجي لمواجهتها.

ويطلق الشبان طائرات ورقية مذيلة بفتيل مشتعل بالقرب من السياج الفاصل شرق قطاع غزة؛ في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، وتسببت الطائرات الحارقة بعشرات الحرائق في الأراضي المحتلة.

ومنذ انطلاق "مسيرات العودة" في قطاع غزة بتاريخ 30 آذار/ مارس الماضي، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع، قتل جيش الاحتلال 113 فلسطينيا؛ وأصاب أكثر من 12000 آخرين.