ولايتي: نقل السفارة الامريكية إلى القدس يعجل بزوال ونهاية الكيان الصهيوني

اعتبر مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن "نقل السفارة الامريكية إلى القدس أحد أكثر الأماكن الدينية للمسلمين يعجل بزوال ونهاية الكيان الصهيوني".

وقال ولايتي في حديث صحفي اليوم الثلاثاء إن "نقل السفارة الامريكية إلى القدس أحد أكثر الأماكن الدينية للمسلمين بهدف اضفاء الشرعية على الاحتلال الصهيوني يعكس فقط الوجه الظالم الاستعماري لأميركا ويعجل سقوط ونهاية هذا الكيان المزيف".

وأشاد ولايتي بـ "المقاومة الفلسطينية العريقة على مدى سنوات الاحتلال"، مؤكداً على أنَّ "العودة إلى الأراضي الفلسطينية حق لجميع الفلسطينيين وستتحقق في يوم من الأيام عن طريق مقاومة أبناء الشعب الفلسطيني".

وندّد ولايتي "بالجرائم الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني وما تجلبه للمنطقة من زعزعة الأمن والاستقرار وذلك بدعم التطرف والتكفير وسياسة إضعاف الدول الاسلامية".