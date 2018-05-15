الجبهة الشعبية: لا تراجع ولا استسلام وسنستمر في انتفاضة العودة

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "إن حجم التضحيات والدماء التي سالت أمس على طول السلك الزائل الممزوجة بالعزة والكرامة والصمود والبطولة والشموخ والكبرياء لن تثنينا عن مواصلة درب الشهداء والاستمرار بانتفاضة العودة حتى انجاز كامل أهدافها الوطنية مهما عظمت التضحيات".

وأضافت الجبهة في بيان صحفي "إن هذه الجريمة التي أضافها العدو الصهيوني إلى سجل جرائمه بحق النساء والشيوخ والأطفال، سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية وهذا العالم الصامت والمتواطئ".

وأوضحت الجبهة أنَّ "استمرار الصمت الدولي ومؤسساته بات يهدد السلم والأمن الدولية"، داعياً الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية إلى تشكيل لجنة كاملة الصلاحيات للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

ودعت الجبهة لإنجاز المصالحة الوطنية، وتذليل كافة العقبات التي اعترضت طريقها، والمسارعة في عقد مجلس وطني توحيدي جديد يضمن تمثيل الكل الوطني الفلسطيني أحزاباً وقوى، ويؤسس لإصلاح وديمقراطية منظمة التحرير الفلسطينية استناداً لمقررات الحوار الوطني ومخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت وفق أسس وطنية ديمقراطية جامعة وموحدة لشعبنا ومقاومة للاحتلال ترتقي إلى مستوى التضحيات.

وشددت الجبهة على ضرورة وقف كافة الإجراءات العقابية المفروضة على القطاع، والتصدي للسياسات العدوانية الصهيونية بحق مدينة القدس وعموم الأراضي المحتلة.