اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة والقدس

أصيب العشرات من الشبان اليوم الثلاثاء، بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمسيرات سلمية اندلعت في مناطق عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين احتجاجاً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة واحياءً للذكرى الـ70 من النكبة الفلسطينية.

وأفاد مراسلنا في الضفة المحتلة، أن المئات من المواطنين في مدن مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين شاركوا في مسيرات سلمية ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة واحياءً لذكرى النكبة الفلسطينية مما دفع قوات الاحتلال لقمع المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني.

وأوضح، أن المواجهات اندلعت في البيرة ورام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وقلقيلية وجنين بالضفة المحتلة كما اندلعت مواجهات في مدينة القدس.

وأشار مراسلنا أن العشرات من الشبان أصيبوا بالاختناق الشديد بعد استنشاقهم الغازات السامة التي أطلقتها قوات الاحتلال تجاههم وتم علاجهم ميدانياً.

وتركزت المواجهات على المناطق التماس ومحيط المستوطنات والحواجز المقامة على مداخل المدن والبلدات الفلسطينية، حيث قمع الجنود المسيرات التي توجهت من وسط المدن والقرى إلى تلك المناطق.

وكانت أعنف هذه المواجهات التي اندلعت في محيط مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد وصول مسيرة دعت لها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في المدينة.

وهاجم الجنود خلالها المشاركين بقنابل الغاز والرصاص الحي، أصيب خلالها أربعة شبان، أصيبه منها بالرصاص الحي في الرأس، وثلاثة اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي بلدة نعلين غربي رام الله انطلقت مسيرة غضب من وسط البلدة إلى مدخلها حيث الحاجز العسكري. وفي قرية دير ابو مشعل خرجت مسيرة باتجاه الشارع الالتفافي، حيث اندلعت مواجهات فوز وصول المسيرة، قام خلالها الجنود بإغلاق البوابة الحديدية على المدخل الشمالي للقرية.

وفي محافظة نابلس شمال الضفة الغربية اندلعت المواجهات شارع القدس، ومداخل قرية بلدة كفر قليل القريبة، حيث منع الجنود المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط المدينة باتجاه حاجز حوارة جنوب المدينة.

وفي جنوب مدينة نابلس اندلعت المواجهات في كل من قرية بيتا، وقرية اللبن الشرقية، أصيب خلالها بحسب الهلال الأحمر عشرة بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز بكثافة.

وفي باب الزاوية، وسط مدينة الخليل اندلعت المواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز العسكري على مداخل البلدة القديمة، أصيب خلالها العشرات بحالات اختناق، وإصابتين بالرصاص الحي في الكتف والبطن.

وعلى المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم، اندلعت المواجهات في محيط قبر بلال بن رباح، أصيب خلالها ثلاثة شبان أحدهم بالرصاص الحي بالقدم، وأصابه في الظهر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط للصحافي موسى الشاعر.

كما اندلعت المواجهات المتفرقة في كل من المدخل الشمالي لمدينة قلقيلية، ومحيط مصانع جيشوري في طولكرم، وفي المنطقة الشمالية لمدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وعلى المدخل الجنوبي لمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

وفي محيط مدينة القدس اندلعت المواجهات عند المدخل بلدة الرام شمال المدينة، وعلى حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وبحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية فقد كانت الإصابات التي وصلت للمستشفيات هي ثمانية اصابات توزعت كالاتي:

مجموع ما تعاملت معه المشافي الحكومية حتى الساعة ٣:٠٠ (٨ اصابات)

أربعة اصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وصلت الى مجمع فلسطين الطبي برام الله، واحدة متوسطة بالعين، وثلاثة إصابات وصفت بالطفيفة.

اصابتان متوسطتان بالرصاص الحي في الكتف والبطن، وصلتا الى مستشفى الخليل الحكومي

اصابة طفيفة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع وصلت الى مستشفى محمد علي المحتسب في الخليل.

اصابة طفيفة بالرصاص الحي في الساق وصلت الى مستشفى بيت جالا الحكومي.