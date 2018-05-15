لينوفو يهزم "آيفون X" بميزة غير مسبوقة

نشر تشانغ تشينغ، نائب رئيس شركة "لينوفو" صورتين لهاتف الشركة الصينية المقبل "Z5"، الذي يتميز بشاشة تملأ مساحة واجهة الهاتف تماما.

وتنبأ خبراء في مجال التكنولوجيا بأن يكون الهاتف الجديد الأول من نوعه بشاشة كاملة مع تفادي "الحز" الموجود في هاتف "آيفون X"، الذي يضم الكاميرا الأمامية ومجسات الاستشعار.

ويعتقد أيضا أن الهاتف الجديد لن تكون به أي مساحات أسفل الشاشة، مخصصة لوجود زر أو بصمة إصبع.

وكانت المساحة الداكنة أعلى "آيفون X" نقطة سلبية في الهاتف، الذي رأى كثيرون أنه لم يقدم جديدا بارزا عن الأجيال السابقة من هواتف أبل.