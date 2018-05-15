روحاني: إيران ستواصل دعمها للبنان في مواجهة الاعتداءات الصهيونية

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستواصل دعمها للبنان حكومة وشعبا في مواجهة التنظيمات الإرهابية والإجراءات العدوانية للكيان الصهيوني.

ولدى تسلمه اوراق اعتماد السفير اللبناني الجديد لدى طهران، حسن عباس، أشار الرئيس حسن روحاني الى اهمية صيانة امن لبنان واستقراره باعتباره بلد هام في الشرق الاوسط، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل دعمها للبنان حكومة وشعبا للمقاومة في مواجهة التنظيمات الارهابية والممارسات العدوانية للكيان الصهيوني.

وأعرب روحاني عن ارتياحه للتعايش السلمي بين اتباع مختلف الاديان والمذاهب في لبنان، واصفا الانتخابات الاخيرة في هذا البلد بأنها مؤشر آخر على إدارة لبنان على أساس الديمقراطية وصوت الشعب، معربا عن امله بأن تساهم هذه الانتخابات بتقوية الوحدة في لبنان أكثر مما مضى، وأن تعزز وتيرة الازدهار الاقتصادي للبلاد وتعمل على ترسيخ العلاقات بين طهران وبيروت.

من جانبه، ولدى تقديمه اوراق اعتماده الى الرئيس الايراني، أكد حسن عباس، سفير لبنان الجديد لدى طهران، أن لبنان عازم على تطوير علاقاته مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وتنميتها في جميع المجالات.