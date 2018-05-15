نكبة70.. دماء الشهداء نبراس العودة

حزن وسواد اتشحت به الأراضي الفلسطينية في الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية، بعد يوم دامٍ جد في تاريخ القضية شهدت حدود قطاع غزة، حيث ارتقى 61 شهيداً برصاص الاحتلال في "مليونية العودة" التي سبقت ذكرى النكبة وتزامنت مع تاريخ نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

حالة الحزن والوداع للشهداء طغت على منشورات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا وسم #نكبة70 و #Nakba70 للتذكير بالوجع الفلسطيني الممتد منذ عام 1948، يوم شُرد الفلسطيني من أرضه، ولا زال حتى اليوم يقاوم ويقاتل لتحقيق حق العودة المقدس.

وارتفعت حصيلة شهداء المواجهات التي وقعت على حدود قطاع غزة، إلى 61 شهيدا، بعد إعلان وزارة الصحة عن الطفل طلال عادل مطر متأثراً بجراح أصيب بها أمس الاثنين.

وتظاهر أكثر من 100 ألف فلسطيني عند حدود قطاع غزة، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من مدنه وقراه عام 1948.

وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة إضرابا شاملا وحدادا على أرواح الشهداء في ذكرى النكبة، فيما استنكرت دول عالمية وإقليمية استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل على حدود القطاع.

#نكبة70

اللهم انا نسئلك يا الله يا عظيم ياقادر ان ترحم

شهداء غزة وفلسطين برحمتك الواسعه وان تتقبلهم مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا اللهم أكرم نزلهم يا الله اللهم صبرا لذويهم ونصرا لرفاقهم وخزيا لأعدائهم اللهم امييييين ????#تويت_فلسطينى pic.twitter.com/R4d1EOnWvb — #عاشقة_الأقصى (@1996falastin) ١٥ مايو ٢٠١٨

إغضب فإن الله يرضي لك أن تغضب✋

إغضب فإن الأرض لن ترحم من تهرب

إغضب فإن الكرامة قد رضعناها من صدر الوطن ????????#مليونية_العودة #قروب_فلسطيني #نكبة70 — A7hmed _Hassuna ????✒ (@hassuna_ahmed) ١٥ مايو ٢٠١٨

قل للذين جنوا على وطني

ما بيننا الأيام والحقب

من قبلكم مرّ الطغاة بنا

هل تعثرت بهم؟لقد ذهبوا

عصفت بهم نار مقدسة

فاذا بهم لجهنم حطب



-أبو سلمى #نكبة70 pic.twitter.com/MW9C6nhYRr — أدب فلسطين (@PalestinianAdab) ١٤ مايو ٢٠١٨

#نكبة70

" لن ننسى ما حدث لنا على هذه الأرض الثكلى وما يحدث، لا لأن الذاكرة الجمعية والفردية خصبة وقادرة على استعادة حكاياتنا الحزينة، بل لأن الحكاية-حكاية الأرض والشعب، حكاية المأساة والبطولة، ما زالت تروى بالدم، في الصراع المفتوح بين ما أريد لنا أن نكون، وبين ما نريد أن نكون" pic.twitter.com/lyuyRztLMZ — mirvat khaskieh (@mirvatkhaskieh) ١٤ مايو ٢٠١٨

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حدثوا أولادكم عن النكبة، احكوا لهم ماذا يعني نقل السفارة الأمريكية للقدس، اشرحوا لهم كيف يقفز الفلسطيني باتجاه سياج يحرسه جنود الاحتلال المدججون بالأسلحة ، قولوا ومرروا الرسائل للأولاد فهذا واجب علينا..

#نكبة70#Nakba70 — Aysha Bekai (@BekaiAysha) ١٤ مايو ٢٠١٨