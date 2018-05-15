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#نكبة70.. دماء الشهداء نبراس العودة

  • فلسطين اليوم - غزة - خاص
  • 13:26 - 15 مايو 2018
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حزن وسواد اتشحت به الأراضي الفلسطينية في الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية، بعد يوم دامٍ جد في تاريخ القضية شهدت حدود قطاع غزة، حيث ارتقى 61 شهيداً برصاص الاحتلال في "مليونية العودة" التي سبقت ذكرى النكبة وتزامنت مع تاريخ نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

حالة الحزن والوداع للشهداء طغت على منشورات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين دشنوا وسم #نكبة70 و #Nakba70 للتذكير بالوجع الفلسطيني الممتد منذ عام 1948، يوم شُرد الفلسطيني من أرضه، ولا زال حتى اليوم يقاوم ويقاتل لتحقيق حق العودة المقدس.

وارتفعت حصيلة شهداء المواجهات التي وقعت على حدود قطاع غزة، إلى 61 شهيدا، بعد إعلان وزارة الصحة عن الطفل طلال عادل مطر متأثراً بجراح أصيب بها أمس الاثنين.

وتظاهر أكثر من 100 ألف فلسطيني عند حدود قطاع غزة، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من مدنه وقراه عام 1948.

وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة إضرابا شاملا وحدادا على أرواح الشهداء في ذكرى النكبة، فيما استنكرت دول عالمية وإقليمية استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل على حدود القطاع.

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