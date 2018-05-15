بيان هام من الصحة لجرحى العدوان حول العلاج في القاهرة

دعت وزارة الصحة، جرحى الاعتداءات الصهيونية في مسيرة العودة الكبرى، ممن تطلب حالتهم الصحية استكمال العلاج في المستشفيات التخصصية داخل مصر التوجه للمستشفى التي يتعالج فيها.

وقال د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في تصريح مقتضب:" وزارة الصحة تدعو جرحى الاعتداءات الصهيونية في مسيرة العودة الكبرى ممن تتطلب حالتهم الصحية استكمال العلاج في المستشفيات التخصصية داخل جمهورية مصر العربية بالتوجه الفوري بدءا من اليوم الساعة 12:30 ظهرا و حتى الساعة الخامسة مساءً في العيادة الخارجية بالمستشفى الذي يتابع فيه بمنطقة سكناه".

وطالب القدرة المرضى باصطحاب صورة الهوية وجواز السفر إن وجد للمصاب والمرافق و التقارير الطبية الخاصة بالحالة.

وكان 60 شهيداً وأكثر من 2770 جريحاً قد أصيبوا في الاعتداء الصهيوني على المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية للقطاع.