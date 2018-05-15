مواجهات عنيفة مع الاحتلال في القدس

أكد أبناء مدينة القدس تلاحمهم وتضامنهم مع الأهل في غزة بتفجير غضبهم عبر مواجهات عنيفة، امتدت حتى ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية، وعمّت معظم بلدات ومخيمات وأحياء المدينة المقدسة تزامنا مع حالة استنفار شعبي لإحياء ذكرى النكبة، وللاحتجاج على نقل سفارة أميركا إلى القدس المحتلة.

وقال مراسلنا في القدس: إن مواجهات عنيفة اندلعت ليلة أمس بالقرب من حي الجالية الافريقية الملاصق للمسجد الأقصى من جهة باب الناظر "المجلس" في القدس القديمة، استخدم خلالها الشبان المفرقعات النارية بينما أطلق الاحتلال قنابل صوتية حارقة وغازية سامة دون تبليغ عن اعتقالات أو إصابات مباشرة.

وتركزت المواجهات العنيفة، ليلة أمس، بمحيط مخيمي شعفاط وسط القدس، وقلنديا شمال المدينة، واستمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، أصيب خلالها عدد من الشبان بأعيرة نارية، والعشرات بحالات اختناق شديدة بسبب اطلاق الاحتلال وبكثافة القنابل الصوتية والغازية السامة وبشكل عشوائي على منازل المواطنين وفي الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما شهدت بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق القدس مواجهات عنيفة امتدت الى ما بعد منتصف الليلة الماضية، أصيب خلالها عدد من الشبان بالرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى إصابة عدد كبير من المواطنين باختناقات.

في الوقت نفسه، اندلعت مواجهات في بلدات: سلوان، والرام، والعيسوية، وعناتا، وحزما، وأحياء: وادي الجوز، والطور، وكفر عقب، وجبل المكبر.