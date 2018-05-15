غزة تودع أقمارها.. شهداء العودة

شيعت جماهير شعبنا اليوم الثلاثاء، كوكبة من شهداء مليونية العودة الذين ارتقوا أمس بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المتمركزة على الحدود بحقهم.

وقد ارتقى منذ أمس، 60 شهيداً فيما أصيب أكثر من 2770 جريحاً، نتيجة المواجهات التي وقعت على حدود قطاع غزة

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شاب متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها أمس، وهو الشاب عمر أبو الفول (30 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات على الشريط الحدودي شرق غزة.

وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة إضرابا شاملا وحدادا على أرواح الشهداء، فيما استنكرت دول عالمية وإقليمية استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل على حدود القطاع.

وتظاهر أكثر من 100 ألف فلسطيني عند حدود قطاع غزة، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من مدنه وقراه عام 1948.

وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة إضرابا شاملا وحدادا على أرواح الشهداء، فيما استنكرت دول عالمية وإقليمية استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل على حدود القطاع.