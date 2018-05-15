ارتفاع حصيلة شهداء مليونية العودة إلى 61 شهيداً

ارتفعت حصيلة شهداء المواجهات التي وقعت على حدود قطاع غزة، إلى 60 شهيدا، بعد إعلان وزارة الصحة عن الطفل طلال عادل مطر متأثراً بجراح أصيب بها أمس يرفع عدد

وارتقى الطفل طلال عادل ابراهيم مطر (16 عاماً) متاثرا بجراحه في مجمع الشفاء الطبي، متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات على الشريط الحدودي شرق غزة.

وكانت آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة قد أشارت إلى استشهاد 60 مواطنا فلسطينيا، وإصابة اكثر من 2770 آخرين، جراء الرصاص والقذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال باتجاه المسيرات التي توجهت إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتظاهر أكثر من 100 ألف فلسطيني عند حدود قطاع غزة، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني وتهجيره من مدنه وقراه عام 1948.

وتشهد الضفة الغربية وقطاع غزة إضرابا شاملا وحدادا على أرواح الشهداء، فيما استنكرت دول عالمية وإقليمية استخدام إسرائيل للقوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين العزل على حدود القطاع.