تحري هلال شهر رمضان مساء اليوم

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، المواطنين إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد غروب اليوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ، الموافق 15 أيار 2018م.

وحث حسين من يرى الهلال على مراجعة مكتب دار الإفتاء الفلسطينية بالقدس، أو مكتب دار الإفتاء في منطقته ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على الأرقام الآتية:-

02-6260042

02-6260102

0599-111984

0505-748584

الفاكس:6262495-02

ونبه المفتي إلى أنه يُكتفى بشاهد عدل واحد لإثبات رؤية هلال رمضان، لأنه دخول في عبادة الصوم.