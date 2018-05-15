لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية

شهدت مخيماتنا في لبنان اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وتزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة، بدعوة من لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ونظم أبناء شعبنا أمس مسيرات غاضبة واعتصامات داخل المخيمات وأمام مقرات المنظمات الدولية العاملة في لبنان استنكاراً لنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة .

وعبر المشاركون عن تضامنهم ودعمهم لصمود شعبنا داخل الوطن، مؤكدين وحدة المصير بين أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وتمسكهم بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

وتضم المخيمات الفلسطينية في لبنان، الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم قسرا في أعقاب حرب 1948 التي أسفرت عن قيام دولة إسرائيل، وتشتت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في دول الجوار.

وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (174422) فردا، يعيشون في 12 مخيما فلسطينيا، و156 تجمعا، في المحافظات الخمسة في لبنان.

والمخيمات هي: عين الحلوة، والبص، وويفيل، وبرج البراجنة، وشاتيلا، ونهر البارد، ومار الياس، والمية مية، وبداوي، والبرج الشمالي، وضبية، والرشيدية، إضافة إلى مخيمات تم تدميرها وهي جسر الباشا، والنبطية، ومخيم تل الزعتر.