لبنان: إضراب عام في المخيمات الفلسطينية

شهدت مخيماتنا في لبنان اليوم الثلاثاء، إضراباً شاملاً واعتصامات وفعاليات تضامنية، تنديداً بالمجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة وتزامناً مع الذكرى السبعين للنكبة، بدعوة من لجنة المتابعة المركزية للجان الشعبية الفلسطينية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وتضم المخيمات الفلسطينية في لبنان، الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم قسرا في أعقاب حرب 1948 التي أسفرت عن قيام دولة إسرائيل، وتشتت الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في دول الجوار.
وبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (174422) فردا، يعيشون في 12 مخيما فلسطينيا، و156 تجمعا، في المحافظات الخمسة في لبنان.
والمخيمات هي: عين الحلوة، والبص، وويفيل، وبرج البراجنة، وشاتيلا، ونهر البارد، ومار الياس، والمية مية، وبداوي، والبرج الشمالي، وضبية، والرشيدية، إضافة إلى مخيمات تم تدميرها وهي جسر الباشا، والنبطية، ومخيم تل الزعتر.