الصحة: وفد طبي وشاحنات أدوية في طريقهما لقطاع غزة

أعلن وزير الصحة جواد عواد أن وفدا طبيا يتكون من أطباء في جراحة الأعصاب والأوعية الدموية والعظام سيصل إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، لمساعدة زملائهم في مستشفيات القطاع، بتقديم العلاج للجرحى والمصابين.

وقال عواد، إنه سيتم أيضا إرسال سبع شاحنات أدوية لمستودعات وزارة الصحة في قطاع غزة تحتوي على أدوية، وكافة المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الزميل الصحفي ياسر قديح وصل لمستشفى المقاصد في القدس فجرا، لتلقي العلاج، نظرا لخطورة حالته، بعد إصابته أمس خلال تغطيته المجزرة الدموية في غزة، والتي راح ضحيتها 59 شهيدا.