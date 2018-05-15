الصحف الغربية:"ايفانكا" الوحش توزع ابتسامات وفي غزة "إسرائيل" تذبح بالعشرات

كرست الصحف الغربية تغطية كبيرة على صفحاتها الرئيسية حول احداث قطاع غزة بالأمس موجها انتقادات شديدة اللهجة "لإسرائيل".

فصحيفة "الفايس" الاسبانية كتبت " اسرائيل ذبحت المتظاهرين في غزة لانهم احتجوا ضد الولايات المتحدة.

اما صحيفة فرانكوفرتر الجمينا" الالمانية كتبت مقالها الرئيسي بنشر صوراً لمتظاهرين فلسطينيين على حدود غزة وهم يفرون من كثافة القنابل المسيلة للدموع .

اما صحيفة التايمز البريطانية كرست ثلث من الصفحة الاولى لأحداث غزة تحت عنوان "عشرات القتلى في غزة بسبب فتح السفارة الامريكية في القدس.

اما صحيفة نيويورك تايمز نشرت مقالاً يظهر صورة لبنت ترامب وهي تحتفل بافتتاح السفارة الامريكية لجانب صورة لإخلاء جريح فلسطيني على حدود غزة تحت عنوان " وحش ترامب الصغير " ايفانكا " "إسرائيل" ذبحت 55 فلسطينياً ولكن "ايفانكا" تواصل الابتسامات لكي تفتح السفارة.







