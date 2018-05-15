قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية ومحلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من البلدة القديمة بمدينة الخليل الشاب فوزي عبد المعطي الفاخوري، ومن مخيم الفوار جنوبا اعتقلت رامي جهاد عودة الخطيب (34عاما)، بعد تفتيش منزليهما، بالإضافة إلى منازل أخرى.

كما داهمت تلك القوات بلدة حلحول شمالا، واعتقلت الشاب يزيد يوسف عبد الكريم زماعرة (25 عاما)، وداهمت عدة احياء في مدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير وجسر حلحول شمالا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في اعاقة مرورهم.

وفي السياق، عمّ الإضراب الشامل، محافظة الخليل، تنفيذا لقرار الرئيس محمود عباس، وحدادا على أرواح شهداء قطاع غزة، الذين ارتقوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي، خلال مسيرات العودة السلمية التي انطلقت أمس في الذكرى السبعين للنكبة، ورفضا لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وشل الاضراب كافة مناحي الحياة في المحافظة.