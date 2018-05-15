الجارديان البريطانية :سفارة ترامب فتحت بدماء شهداء غزة

وجهت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، انتقادات شديدة اللهجة "لإسرائيل" فمن ضمن مقال نشرته الصحيفة البريطانية تحت عنوان " اوقفوا قتل المدنيين الغير مسلحين في غزة " فلا توجد اية ذرائع ليطلق الجنود "الإسرائيليين" النار ليقتلوا متظاهرين غير مسلحين.

وتسألت الصحيفة هل هذا الجيش يتبع "لإسرائيل" التي تدعي الديمقراطية فالشبان الفلسطينيين لم يشكلوا خطرا ولكن الجنود الإسرائيليين واصلوا القتل بدون سبب

فإسرائيل فعل ما فعلت امس في غزة بسبب اليمين "الإسرائيلي" المتطرف فمعظم وزراء حكومة "إسرائيل" يريدون انهاء طموحات الشعب الفلسطيني بقهره عسكريا.

ونشرت الصحيفة صورة مكونة من شقين الأولى يظهر فيها المظاهرات على حدود غزة لجانب جرحى فلسطينيين وصورة اخرى تظهر افينكا ترامب وهي تفتتح السفارة الامريكية وعلقت الصحيفة علي تلك الصورة " تم فتح سفارة ترامب لجانب عشرات القتلى في غزة.