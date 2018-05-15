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ألمانيا: سكان غزة بوضع إنساني محبط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:46 - 15 مايو 2018
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أعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء ما قالت إنه "تصاعد الاحتجاجات في غزة وسقوط عشرات القتلى والجرحى"، مشددة على ضرورة أن يستقر الوضع على الأرض على وجه السرعة.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، إن سكان قطاع غزة في "وضع إنساني محبط، مع عدم وجود مخرج فوري على الفور"، مطالبة الجميع بالعمل الفوري لضمان عدم تفاقم الوضع.

وأوضحت استعداد ألمانيا لدعم التعاون الإنمائي والمساعدات الإنسانية، "قبل مناقشة التدابير اللازمة بشكل عاجل لتحسين الظروف المعيشية في غزة".

ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة، أوضاعًا معيشية متردية، جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها الرئيس محمود عباس منذ قرابة العام عليه.

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