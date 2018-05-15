الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

شنّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، حملة اعتقالات طالت 19 مواطناً فجر اليوم الثلاثاء، وتركزت معظم الاعتقالات على اسرى محررين، وصادر أموالاً، كما زعم العثور على أسلحة.

وقد عُرف منهم:

١. الاسير المحرر اسد الله القط، مادما

٢. الاسير المحرر علاء الشولي، عصيرة الشمالية

٣. الاسير المحرر احمد حمادنة، عصيرة الشمالية

٤. الاسير المحرر محمود عصيدة "ابوالسكر"، تل

ه. الاسير المحرر محمد نصوح اشتية، سالم

٦. الاسير المحرر ابي حمادنة، عصيرة الشمالية

٧. الاسير المحرر امجد ديرية، عقربا

٨. الاسير المحرر جهاد صلاح البوم، قريوت

٩. الأسير المحرر رامي محمد ثوابتة، بيت فجار

١٠. علي ابوسرور، مخيم عايدة

١١. معتصم ابوسرور، مخيم عايدة

١٢. الاسير المحرر علاء محمد طقاطقة، بيت فجار

١٣. صقر سميح جبريل، تقوع

١٤. يزيد يوسف عوض، حلحول

وفي القدس اعتقل الاحتلال اربعة شبان الليلة الماضية في بلدة صورباهر.

وفي ضوء المسيرات المنددة بنقل السفارة الاميركية الى القدس، يُتوقع ان تجرى اليوم الثلاثاء جلسات محاكمة عاجلة لعدد من النشطاء المقدسيين الذين اعتقلتهم الشرطة أمس، ومن بينهم الناشط جاد الله الغول، من رأس العامود، وجهاد ناصر قوس وإياد ابو اسنينة من البلدة القديمة، حيث جاء اعتقالهم بحجة دورهم في التحريض ضد قرار فتح السفارة جنوبي القدس.

من جهة أخرى، افرجت شرطة القدس يوم أمس عن امين سر حركة فتح لإقليم القدس، شادي مطور، بعد اعتقاله ليوم واحد.