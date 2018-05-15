في ذكرى الـ70 للنكبة.. فلسطين حزينة بعد أن بيعت القدس وغزة تتشح بالسواد

تأتي الذكرى الـ70 للنكبة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، وفي وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بأصعب مراحلها ، فكان نقل السفارة الأمريكية للقدس يوم أمس من اكثر الأيام صعوبة على الشعب الفلسطيني وخاصة في ظل الخذلان الكبير من كافة العرب الذين التزموا الصمت واكتفوا بالشجب والإدانة.

غزة انتفضت من جانبها في محاولة منها لإيصال صوتها ورفضها لنقل السفارة الأمريكية في القدس في ذكرى النكبة دون مراعاة لمشاعر الفلسطينيين في ذكرى النكبة، ألا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة بشعة بحق الشعب الأعزل واستشهد 59 شهيداً جلهم من الأطفال والصبية.

الفلسطينيون في الداخل والشتات يحيون اليوم الذكرى ال70 للنكبة الفلسطينية وأمام أعينهم خطة تنفذ على الأرض بمباركة عربية غير مسبوقة وخذلان للتنازل عن كافة حقوق في الأرض التي هجروا منها قصراً قبل 70 عاماً ، والتي بدأت بنقل السفارة وتلتها تقليص خدمات الاونروا والقادم اعظم لتطبيق صفقة ما يسمى بصفقة القرن.

ويعم الإضراب الشامل، الأراضي الفلسطينية، حدادا على أرواح الشهداء في قطاع غزة الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركتهم في مسيرة العودة، أمس الاثنين.

وكانت الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار أعلنت، اعتبار اليوم الثلاثاء، يوم إضراب شامل حدادا على أرواح الشهداء.

الجدير ذكره أن 59 فلسطينيا استشهدوا برصاص الاحتلال، أمس الاثنين، واًصيب أكثر من 2771 آخرين جراء قمع الاحتلال المتظاهرين الفلسطينيين على حدود غزة.