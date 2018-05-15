الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً بوجه عام وربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء صافية ومعتدلة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت إن الجو يكون يوم غد، حارا نسبياً الى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الخميس، حاراً الى شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة: يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.