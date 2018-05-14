أبو الريش يطالب بدعم القطاع الصحي لإنقاذه من الانهيار

أعلن يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة، ان إجمالي عدد الشهداء اليوم الاثنين 55 شهيداً، و2771 جريحاً ليرتفع عدد إجمالي الشهداء منذ بدء مسيرة العودة في 30 آذار مارس إلى 104 شهيداً، و12291 جريحاً.

وأوضح أبو الريش في مؤتمر صحفي، أن من بين الاصابات 225 طفلاً ليصل إجمالي الأطفال 1126 من المصابين، وبلغ عدد السيدات اللواتي أصبن 79 سيدة ليصل العدد الإجمالي للنساء 479 من السيدات، لافتاً إلى أن عدد الحالات الحرجة جداً 54 حالة حرجة جداً، من بينهم 76 حالة خطيرة.

وأشار إلى أن من بين الشهداء المسعف موسى جبر أبو حسنين، ليصل عدد المصابين من الطواقم الطبية إلى 17 إصابة بين المسعفين سواء بالرصاص أو الاختناق، ومنذ بداية المسيرة إلى 2017 مسعفاً. إضافة إلى تضرر 5 سيارات إسعاف ليصبح العدد الإجمالي منذ بداية الحراك 29 سيارة إسعاف.

وطالب أبو الريش بضرورة دعم القطاع الصحي ومنعه من الانهيار من خلال تقديم سبل البقاء والعمل بدعمه بالأدوية والاحتياجات الأساسية، كذلك توفير الحماية للمؤسسات الصحية والعاملين فيها.

كما طالب بإيفاد الطواقم الطبية المتخصصة لتدعم الطواقم الطبية التي تعمل في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة فتح معابر قطاع غزة حالاً لتمكين الحالات من الخروج لتلقي العلاج الطارئ الذي تحتاجه بالذات الحالات المستعصية.