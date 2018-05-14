الجهاد تزف ثلاثة من مجاهديها ارتقوا في مواجهات مليونية العودة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري "سرايا القدس" الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في هذا اليوم المبارك وهم يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويشهدون بدمائهم الزكية الطاهرة على ثبات شعبنا وإصراره وعزمه على استمرار الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل شبر من أرض فلسطين.

وزفت الحركة ثلاثة من مجاهديها الذين كانوا من بين الشهداء الأبطال في هذا اليوم ، وهم:

1- الشهيد المجاهد البطل الجريح فادي حسن ابو سلمي ( أبو صلاح )، من خانيونس ، مبتور القدمين في قصف اسرائيلي عام 2014 .

وقد كان يتقدم الصفوف في كل المواجهات مع الاحتلال شرق خانيونس ، وقد استشهد اليوم وهو على كرسيه المتحرك في الصفوف الأولى .

2- الشهيد المجاهد البطل: عبيدة سالم عبد ربه فرحان من خانيونس (30عاما)

3- الشهيد المجاهد البطل / أحمد عادل موسى الشاعر .

و عاهدت الحركة الله تبارك وتعالى و شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة ، مؤكدة أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس

الاثنين 28 شعبان 1439هـ، 2