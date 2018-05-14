ليبرمان يؤكد على قواته بالاستمرار بسياسة الحزم ضد المتظاهرين الفلسطينيين

أصدر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تعليماته للجيش بمواصلة "سياسة الحزم" التي انتهجها اليوم الاثنين وعدم السماح لأي فلسطيني باجتياز الحدود مع قطاع غزة.

جاءت هذه التعليمات بعد مشاورات أجراها ليبرمان مع قائد الأركان غادي آيزنكوت، حيث أكد ليبرمان في نهاية المشاورات على حق "إسرائيل" في الدفاع عن سيادتها ومواطنيها بشتى السبل، على حد قوله.

وشهدت تظاهرات اليوم الاثنين ارتقاء 43 شهيدًا وإصابة أكثر من 1900 خلال قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، مسجلةً بذلك اليوم الأكثر دموية منذ انتهاء حرب 2014 التي استمرت سبعة أسابيع.