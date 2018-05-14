بتسيلم يدعو إلى وقف قتل المتظاهرين الفلسطينيين بغزة فورًا

دعا مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة " بتسيلم" إلى وقف قتل المتظاهرين الفلسطينيين فورًا، وإذا لم يُصدر المسؤولون أوامر كهذه إلى الجنود في الميدان على هؤلاء الجنود رفض الانصياع لأوامر مخالفة بوضوح للقانون والامتناع عن إطلاق النيران.

وقالت بتسليم : "إن إسرائيل كانت تعرف مسبقًا عن مظاهرات اليوم، وكان لديها متّسع كافٍ من الوقت لإيجاد وسائل لمجابهتها غير النيران الحيّة".

واعتبرت "بتسيلم"، إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على المتظاهرين في قطاع غزة يُظهر استهتارًا مروّعًا بحياة البشر.

وأشارت "بتسيلم" إلى أن لجوء جيش الاحتلال مرّة أخرى إلى إطلاق النيران الحيّة اليوم كحلّ وحيد يطبّقه في الميدان يدلّ على استهتار مروّع بحياة البشر من قبل كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين.