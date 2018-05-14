التربية تقرر تأجيل امتحانات يوم غدٍ الثلاثاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي - في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أنه وتماشيا مع قرار القيادة باعتبار يوم غد الثلاثاء يوم إضراب شامل حداداً على أرواح الشهداء الأبرار الذين رووّا بدمائهم الزكية ثرى الوطن الطهور، تقرر تأجيل كافة الامتحانات في المدارس والمقررة غدا، إلى اليوم الأخير من البرنامج المعمول به حالياً في كل مدرسة؛ مشيرة إلى أن قرار التأجيل يهدف للحد من الإرباك.

وترحمت الوزارة على الشهداء، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى، مشيدة بالهبّة الجماهيرية التي شهدها الوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وقطاع غزة؛ والتي أرسلت للعالم رسائل مؤكدة على حق العودة، ورفض نقل السفارة الأميركية للقدس