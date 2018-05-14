الهيئة الوطنية لمسيرة العودة: غداً إضراب شامل وحداد على أرواح الشهداء

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أن يوم غدٍ هو إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية، ويوم حداد شامل على كافة أرواح الشهداء الذين سقطوا اليوم.

ودعت الهيئة في مؤتمر صحفي من مخيمات العودة شرق مدينة غزة، الجماهير الوفية أن تخرج غداً للمشاركة في تشييع جثامين الشهداء.

وحملت الإدارة الامريكية ورئيسيها الصهيوني دونالد ترامب مسؤولية الدماء التي سقطت من عشرات الشهداء فيما كانت ابتسامات مسؤوليها تختلط مع العدو ضد أبناء شعبنا، حيث يبني أمجاده الموهومة على جماجم أطفالنا وشيوخنا برصاص الاحتلال. مؤكداً أن هذا التاريخ الأسود سيظل وصمة عار في جبين كل من تخاذل أو طبع مع العدو الصهيوني وتخلى عن نصرة شعبنا.

وأكد أن هذه الدماء الزكية لن تزيد كل شرفاء الأمة إلا إصراراً على استمرار مسيرة العودة حتى كسر الحصار وتحقيق العودة، داعياً إلى استمرار مسيرة العودة وأيام الجمع، مشدداً على أن هذا التاريخ سيكون تاريخاً لاستعادة القدس والمقدسات من العدو الصهيوني.