العفو الدولية للاحتلال: يجب أن ينتهي الرعب الآن

أدانت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، مجزرة الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة، مطالبة بوقف الانتهاكات بشكل فوري.

وقالت المنظمة (مقرها نيويورك) في بيان "رصدنا انتهاكا مكروها للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة، بسقوط وفيات مؤكدة ومصابين بينهم أطفال وقاصرين”.

وأضافت "يجب أن ينتهي هذا الرعب الآن، كثير من الإصابات كانت بالذخيرة الحية في الرأس والصدر".

وتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، وإحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.

وأسفرت استهدافات الاحتلال للمتظاهرين عند الحدود عن ارتقاء 41 شهيدا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.