وزارة الصحة بغزة تناشد مصر بإمداد مستشفيات القطاع بالأدوية



ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، مصر بإمداد مستشفيات القطاع بالأدوية والمستهلكات الطبية للطوارئ، جراء النقص الكبير الذي تعاني منه المستشفيات، مما يعيق معالجة آلاف الجرحى، الذين أصيبوا قرب حدود غزة، خلال المجزرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "وزارة الصحة الفلسطينية تناشد الشقيقة مصر بإمداد مستشفيات قطاع غزة بالأدوية والمستهلكات الطبية للطوارئ".

وأضافت: "كما نناشدها ايفاد طواقم طبية متخصصة في جراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام والتخدير والعناية المركزة".

ودعت الوزارة السلطات المصرية، إلى "نقل الجرحى للمستشفيات التخصصية داخل جمهورية مصر العربية؛ وذلك بسبب الأعداد المتزايدة من المصابين بجراحات معقدة تحتاج الى تدخلات علاجية غير متوفرة في قطاع غزة".

وأطلقت الوزارة اليوم نداء "استغاثة"، بهدف دعم المستشفيات والمراكز الطبية بالأدوية والمستهلكات الطبية، بسبب النقص الكبير الذي تسبب به كثرة الإصابات، جراء المجزرة الإسرائيلية شرق القطاع.

ويتظاهر منذ الصباح، آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، واحياء للذكرى الـ 70 للنكبة.

وحسب آخر إحصائية أصدرتها الوزارة، فإن عدد الشهداء خلال المجزرة الإسرائيلية قد وصل إلى 41 شخصاً، فيما جرح أكثر من 1400 آخرين.