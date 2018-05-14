نتنياهو: الحرم القدسي أصبح بأيدينا

قال رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو: "إن هذا يوم تاريخي في "إسرائيل" فلا يوجد صديق في كافة أنحاء العالم أفضل من الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت اليوم بالقدس عاصمة "إسرائيل".

وأضاف نتنياهو خلال كلمة له اثناء افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة: "هذا يوم عظيم من أجل السلام" وجاء ذلك بالتزامن مع ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة كبيرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة.

وأكد نتنياهو، أن "الحرم القدس الآن أصبح في أيدينا".

يُشار أن الولايات المتحدة الامريكية افتتحت سفارتها في القدس المحتلة اليوم (14/5/2018) في ذكرى يوم النكبة واحتلال فلسطين منذ 70 عاماً.

وكان مئات الآلاف من الفلسطينيين شاركوا في مسيرات سلمية قرب الحدود شرق قطاع غزة مما دفع قوات الاحتلال لارتكاب مجزرة بحق المدنيين في القطاع أدت حتى الساعة (5:45) لاستشهاد 43 مواطناً وإصابة المئات بجراح مختلفة.