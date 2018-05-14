الجامعة العربية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف مجازر "إسرائيل" في غزة

طالب الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، السفير سعيد أبو على، بتدخل دولي فورى وعاجل لوقف المذبحة التي يقترفها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بحق أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.

وأدان أبو على، في تصريحات له اليوم الاثنين، إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على قمع مسيرة العودة السلمية في قطاع غزة والضفة الغربية والاعتداء والقتل بالمشاركين في هذه المسيرات عامة وفى قطاع غزة بشكل خاص، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه المجزرة المستمرة، واتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بوقفها.

وحمل أبو على، الحكومة "الإسرائيلية" المسئولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات هذا العدوان الإجرامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، مطالبا الدول كافة بممارسة الضغوط على قوات الاحتلال لوقف هذه الجريمة المتواصلة وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني.