إضراب شامل غداً الثلاثاء في فلسطين حدادا على أرواح الشهداء

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في الضفة المحتلة أن يوم غد الثلاثاء إضراب شامل سيشمل كافة الأراضي الفلسطينية، حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا اليوم الاثنين في قطاع غزة، في مجزرة مروعة ارتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد منسق القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، على استمرار الفعاليات اليوم وغدا، تنديدا بمجازر الاحتلال، وتأكيدا على التمسك بحق العودة للاجئين، ورفضا للقرارات الأميركية الاحتلالية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وشددت القوى الوطنية والاسلامية، على أهمية محاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه الجرائم، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لأبناء شعبنا أمام هذه الجرائم والمذابح.

وأكدت استمرار التمسك بحقوقنا وثوابتنا، مستندين إلى عدالة قضيتنا وتضحيات أبناء شعبنا الذي ينزف سيلا من الدماء في سبيل تحقيق كافة أهدافه.