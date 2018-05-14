حماس: الاحتلال يتحمل التداعيات الكاملة لقتل المتظاهرين العزل

حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الاثنين الاحتلال الإسرائيلي تداعيات القتل والإرهاب بحق المتظاهرين العُزل المشاركين بمليونية العودة شرقي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان صحفي إن: "عمليات القتل والإرهاب التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين العزل تجرؤ خطير على الدم الفلسطيني يتحمل تداعياتها بالكامل".

وأضاف "هذه الجرائم ما كانت لتحصل لولا المواقف والقرارات الأمريكية الداعمة له والصمت الإقليمي والدولي".

وانطلقت صباح اليوم فعاليات "مليونية العودة" في المناطق الشرقية لقطاع غزة، وبدأ آلاف المواطنين بالوصول إلى مخيمات العودة الحدودية، في ظل إضراب شامل.

ووصل عدد الشهداء حتى كتابة هذا الخبر إلى 37 شهيدًا وأكثر من 1500 إصابة، وفق ما أوردت وزارة الصحة الفلسطينية.