نقابة المحامين: رغم تلاقي شياطين الأرض ستبقى القدس عاصمة فلسطين

أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين "ان القدس سوف تبقى العاصمة الأبدية لفلسطين رغما عن تلاقي شياطين الأرض اليوم في القدس للاحتفال في نقل مقر السفارة الأمريكية".

وقالت النقابة في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه "لا تزال نكبة فلسطين مستمرة ويحيها شعبنا جيلا بعد جيل وكانت اجراءات التهجير وتشريد والحروب المستمرة تصنع على مرأى ومسمع من الجميع دونما ان يكون هناك انصاف حقيقي لهذه القضية العادلة.

وأشارت النقابة على أنَّ مسيرات العودة الكبرى جاءت للتأكيد على حق شعبنا في العودة ونيل حقوقه بالمقاومة الشعبية السلمية.

ولفتت إلى أن مسيرات العودة أعادت القضية الفلسطينية للمشهد السياسي من جديد ورسخت في الأذهان مقولة ان الصغار لا ينسون والأجيال قادرة على صنع المعجزات.

ودعت النقابة الامة العربية والإسلامية وأحرار العالم للنفير الشعبي للإعلان عن رفض هذا الإجراء.

كما، ودعت النقابة إلى تفعيل المقاطعة الشعبية العربية للهيمنة الأمريكية والعمل على مقاطعة مصالحها في المناطق العربية، داعية الجماهير الفلسطينية للانخراط في الفعاليات الوطنية في الوطن المناهضة لهذا الاجراء.

وطالبت النقابة السلطة والفصائل الوطنية والإسلامية وحركتي فتح وحماس بضرورة الاسراع في انهاء الانقسام وإعادة اللحمة وتوحيد الهدف وتوجيه البوصلة والجهد نحو الاحتلال وصولا لأهدافنا الوطنية في الحرية والكرامة.

كما، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاتحادات الحقوقية والبرلمانات والاتحاد الاوربي لاتخاذ موقف صارم ضد الاحتلال الذي يرتكب جرائم كبيرة ضد الفلسطينيين.